شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة: أوباما يحتاج لـ"كورباج" كي يصبح أفضل لاعب في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أثنى محمد أبورجيلة، أحد رموز فريق الكرة بنادي الزمالك، بأداء لاعبي الأبيض خلال ودية سموحة، اليوم الأحد.
وقال أبورجيلة في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "أوباما يحتاج لـ(كورباج) من الجهاز الفني كي يزيد في الالتزام واللعب الرجولي ويصبح أفضل لاعب في مصر".
وواصل أبورجيلة: "أوباما كان رائع في لقاء اليوم أمام سموحة وهو يطبق مقولة الراحل حمادة إمام بحذافيرها "القادمون من الخلف".
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن ساسي جعلنا نشعر أنه يخوض مباريات رسمية طوال فترة التوقف بما قدمه في لقاء اليوم كذلك طارق حامد وباقي اللاعبين.
حقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدًا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرًا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم، بينما يؤدي اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا في ودية سموحة تدريبات بدنية.
فيما أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.
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