شكرا لقرائتكم خبر عن الشاذلي يكرم أسرة الشهيد منسي بدرع اتحاد الغوص والإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف اليوم سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أسرة الشهيد البطل أحمد منسي داخل مقر الاتحاد المصري بالإسكندرية، بتكليف من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وقام بتكريم زوجة الشهيد ونجله حمزة بدرع اتحاد الغوص والإنقاذ تقديرًا لدور الشهداء وأسرهم.
وتوجه سامح الشاذلي، بالشكر إلي وزير الشباب والرياضة علي اهتمامه بأبناء الوطن من الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعًا تقديم الدعم والرعاية لأسر شهدائنا ردًا للجميل وتقديرًا لدورهم وتضحياتهم .
وقال: "تكريم أسرة الشهيد البطل أحمد منسي، إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ".
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