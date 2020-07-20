شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعليمات من كارتيرون لمحمد أبو جبل قبل ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة سريعة مع محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك قبل المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة اليوم وانتهت بفوز الزمالك 5/1، وشارك أبو جبل في 70 دقيقة من المباراة، التي أقيمت في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري، حيث منح كارتيرون 4 نصائح لمحمد أبو جبل قبل المباراة.

وقال كارتيرون لأبو جبل إنه سيشركه في 70 دقيقة من المباراة فقط لكي يكتسب حساسية المباريات عقب فترة التوقف وخوفًا من تعرضه لاي إصابة عضلية، كما طلب كارتيرون من حارس الزمالك ضرورة العودة للانسجام مع زملائه مرة أخرى عقب ملاحظته أن الحارس دائم التواجد في غرفته بخلاف أوقات التدريبات.

كما طالب كارتيرون أبو جبل بالحفاظ علي شباكه نظيفه في مباراة اليوم لأن هذا سيكون عنصرًا مهمًا في منح الفريق ثقة في بداية فترة العودة، أما آخر التعليمات فتمثلت في ضرورة الحديث الدائم مع المدافعين وبث الحماس في لاعبي الفريق ومنجهم تعليمات طوال المباراة للحفاظ علي ثبات الفريق.

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وحقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد احمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 70 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك حاليا مع سموحة في برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، حيث شارك كل من: جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.