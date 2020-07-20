شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يرفض استضافة بطولات الريشة الطائرة بسبب مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن رفض هيئة استاد القاهرة إستضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021.

وأكد التهامى حجز إحدى صالات طريق السويس لإستضافة البطولات بدلاً من استاد القاهرة.

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كما كشف رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، قائلاً: إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد .

وأكد رئيس اتحاد الريشة الطائرة الاستقرار على تعيين طبيب على رأس اللجنة الطبية بالاتحاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى ظل عودة النشاط، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة إنه بصدد الانتهاء من دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد لتوزيعها على الأندية واللاعبين والمدربين .

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى البطولات، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات.