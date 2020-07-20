شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المغرب: تسهيلات لعودة "أوناجم وبن شرقى" للزمالك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف إبراهيم سفير مصر فى المغرب أن هناك تسهيلات تقوم بها السفارة لإمكانية عودة ثنائى الزمالك المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم للقاهرة فى رحلة استثنائية السبت المقبل للانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب.

وقال سفير مصر فى المغرب فى تصريح لـ برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك أن السفارة تبذل قصارى جهدها من أجل تسهيل عودة اللاعبين، مشيرًا إلى أنهما سيعودان فى أقرب رحلة وهى السبت المقبل.

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي إن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.

حقق الزمالك اليوم الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.