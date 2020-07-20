شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: أوباما لاعب 3 × 1 ولا يقل عن أهمية "ساسى وحامد" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق باللاعب يوسف أوباما فى ودية سموحة التى أقيمت اليوم وشهدت فوز الأبيض 5 / 1 استعدادًا للدوري بمعسكر برج العرب .

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريح لـ برنامج زملكاوى عبر شاشة قناة الزمالك أن اللاعب أوباما يعتبره 3 × 1 خاصة أنه يجيد الدفاع و الهجوم واللعب فى الوسط، مشيرًا إلى أن أهميته لا تقل مطلقًا فى الفريق عن فرجانى ساسى أو طارق حامد .

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدًا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرًا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم، بينما يؤدي اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا في ودية سموحة تدريبات بدنية.

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فيما أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

من ناحية أخرى أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.