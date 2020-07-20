شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: لعبت للأهلي سنة بدون مقابل وهربت من الزمالك لتأمين مستقبلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث صبري المنياوي نجم الزمالك والإسماعيلي السابق عن بداياته في عالم الساحرة المستديرة في جيل السبعينيات والثمانينيات، وقال صبري المنياوي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس: "تواجدت في الأهلي عام ونصف بينهم سنة لم أحصل خلالها على راتب وعندما حصلت على مقابل كان 6 جنيهات بدل انتقال لأنهم لم يكن يعرفون أنني من البدرشين".

وأضاف صبري المنياوي: "انتقلت بعدها للزمالك وحصلت وقتها على بدل انتقال قدره 15 جنيهاً، وحصلنا على 1500 جنيه مكافأة للحصول على بطولة الدوري 1978 ونفس المبلغ في الموسم التالي بعد تحقيق كأس مصر".

وأشار صبري المنياوي، إلى أن إنجازاته بالكامل بدأت مبكراً في سن العشرين مؤكدًا: "هربت من الزمالك للإمارات للمشاركة في البطولات العسكرية هناك لتأمين مستقبلي ورغبتي في الزواج بعدما وصلت الى سن 25 عاماً ووقتها لم أملك مليمًا لأن الأموال التي كنا نحصل عليها قليلة للغاية".

Advertisements

وأوضح أنه في كل عام كان يعود للزمالك لاستكمال مشوار الدوري لأنه كان ينهي البطولات هناك مبكراً وظل الأمر لمدة عامين حتى أنه في الثالث لم يلقى قبولاً داخل الأبيض مما دفعه للانتقال الى الإسماعيلي بعد مشاركة والده القرار رغم اعتراض أقاربه على القرار خاصة أن الدراويش وقتها في موسم 81 كان مهددًا بالهبوط.

وقال: "عندما انتقلت للإسماعيلي في عام 1982 حصلنا وقتها على رابع الدوري وبعدها ثالث في الدوري بعد معاناة الفريق من الهبوط في موسم 1981".

وتحدث عن أنه أعلن الاعتزال الكروي في سن مبكر لأنه كان قرار فردي بعدها بدأ العمل في مجال التدريب مباشرة بعدما قضى لاعبا في الدراويش 3 مواسم كاملة.