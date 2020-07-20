شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: صعب منافسة الأهلى على الدورى وأسعى لحصد المركز الثانى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إنه يعلم أن منافسة الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم أصبح أمرا صعبا، نظرًا لفارق النقاط الكبير بين الفريقين، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده عقب استئناف المسابقة من أجل الوصول للمركز الثانى وضمان المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا؛ ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

أضاف كارتيرون خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن الزمالك قادر على تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، مشيدًا بقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بجعل مواجهات نصف النهائى والنهائى من مباراة واحدة وإلغاء نظام الذهاب والإياب، واصفًا هذا القرار بـ"الذكى" فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتحدث المدير الفنى للزمالك عن عودة مصطفى فتحى وكريم بامبو بعد شفائهما من فيرس كورونا، مؤكدًا أنهم يحتاجون لجهد مضاعف فى الفترة المقبلة للدخول مع الفريق، خاصة أن معظم اللاعبين استعادوا نسبة كبيرة من مستواهم.

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تابع المدير الفنى الفرنسى أن ريال مدريد خاض تدريبات بشكل جيد طوال فترة التوقف واستطاعوا الحصول على لقب الدوري وهذا ما فعلناه بإرسال برامج تدريب يومية ومتابعتها، قائلاً: "مواجهة فرق الدوري في التوقف أمر مهم لأنها نفس الفرق اللي هنقابلها في المنافسات الرسمية".