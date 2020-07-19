موناكو يؤكد رسميا الانفصال عن مدربه الإسباني مورينو

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الإسباني روبرت مورينو في صورة مؤرخة السادس من يوليو 2020

أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الأحد بشكل رسمي الانفصال عن مدربه الإسباني روبرت مورينو بعد قرابة ستة أشهر فقط على التعاقد معه، مع التوجه للاستعانة بالكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني.

وقال نادي الإمارة في بيان "بدأ النادي إجراءات تؤدي الى رحيل روبرت مورينو. أبلِغَ المدرب الإسباني بذلك السبت في اجتماع تمهيدي".

وتوجه نائب رئيس النادي أوليغ بتروف بـ"الشكر لروبرت مورينو على قبوله التحدي. لقد بذل روبرت مع طاقمه قصارى جهدهما لتطوير الفريق بحماس وتفانٍ خلال فترة تواجده معنا. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وكانت مصادر مقربة من النادي قد كشفت السبت لوكالة فرانس برس أن مورينو (42 عاما) أعفي من مهامه على رأس الإدارة الفنية لنادي الإمارة الواقعة في جنوب فرنسا، بعد تعيينه في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

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وحل موناكو تاسعا في ترتيب الدوري، وفشل بالتالي في حجز أي مقعد في مسابقتي الأندية الأوروبية للموسم المقبل (دوري أبطال أوروبا و"يوروبا ليغ")، في ختام موسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة المحلية بشكل مبكر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وفشل مورينو في الفوز بآخر ثلاث مباريات (تعادلان وخسارة) خاضها الفريق في "ليغ 1" قبل تعليق المنافسات منتصف آذار/مارس الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، يستعد موناكو للتعاقد مع كوفاتش (48 عاما) غير المرتبط بأي نادٍ، منذ إبعاده عن الإدارة الفنية للنادي البافاري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعيّن بايرن هانزي فليك بدلا من كوفاتش، وتمكن من قيادته الى الفوز بلقب ثامن تواليا في البوندسليغا.