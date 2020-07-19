الامارات | تشلسي يهزم مانشستر يونايتد 3 / 1 ويلحق بأرسنال إلى النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يهزم مانشستر يونايتد 3 / 1 ويلحق بأرسنال إلى النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق تشلسي إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مانشستر يونايتد 3 / 1 الأحد في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي» في لندن أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقدم تشلسي بهدف سجله أوليفييه جيرو في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني لتشلسي في الدقيقة 46، وأضاف هاري ماجوير، لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الثالث لتشلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يسجل برونو فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بتغلبه على نوريتش سيتي 2 / 1 في دور الثمانية، فيما تأهل تشلسي بعدما تغلب على ليستر سيتي 1 / صفر.

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ويلتقي تشلسي في المباراة النهائية التي تقام في الأول من أغسطس المقبل على ملعب «ويمبلي»، مع أرسنال الذي تغلب السبت على مانشستر سيتي 2 / صفر.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكن الدقائق الأولى لم تشهد أي محاولات خطيرة في ظل يقظة مدافعي الفريقين.

واعتمد مانشستر يونايتد في هجماته على الاختراق من العمق وهو ما أفقد الفريق الكثير من خطورته الهجومية لاسيما وأن مدافعي تشلسي كانوا يقظين للغاية، في المقابل اعتمد تشلسي على لعب الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

لندن - وكالات

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