شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة «فايلر» مع أجايي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، جلسة خاصة مع جونيور أجايي في نهاية المران المسائي اليوم بملعب التتش في الجزيرة اليوم.

وحرص فايلر على اعطاء بعض النصائح الفنية للاعب النيجيري، خاصة على مستوى التسديد باستمرار من أي نقطة داخل منطقة الجزاء، وأيضا اتقان ضربات الرأس.

وأكد السويسري للاعب، على احتياجه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم السماح لبيعه خاصة مع رغبى عدد من الأندية الخارجية بشراء اللاعب وخاصة العرض الضخم الذي قدم له من الصين.