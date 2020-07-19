شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يطالب الجماهير بالدعاء لنجله الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جماهير الكرة المصرية بالدعاء لصغيره المريض. ونشر حازم امام عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة لابنة يطلب من جمهوره الدعاء له. وعلق نجم الزمالك على الصورة :«أرجو منكم الدعاء لابني محمد هيعمل ٣ عمليات بكرة إن شاء الله». وشارك إمام مع الزمالك في لقاء اليوم، الأحد، أمام سموحة، ضمن المباريات الودية التحضيرية لاستئناف الموسم الكروي في مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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