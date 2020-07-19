شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع ليجانيس في آخر جولات «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليجانيس بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية، على ملعب بوتاركي.
وأحرز هدف ريال مدريد سيرجيو راموس في الدقيقة ٩ من ضربة رأسية، إلى أن تعادل فريق ليجانيس في الدقيقة ٤٦ من الشوط الأول عن طريق بريان جيل.
ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء بعد أن حسم لقب الدوري الإسباني لصالحة الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخطف اللقب من غريمه التقليدي برشلونة.
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