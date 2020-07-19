شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي × مانشستر يونايتد: لامبارد ينتقم ونهائي لندني خالص لكأس الإتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ تشيلسي نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020 وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، ليحجز الفريق المقعد الثاني في نهائي ويمبلي المنتظر في 1 أغسطس المقبل، والذي سيشهد ديربي لندني خالص مع مواجهة البلوز لأرسنال في نهائي المسابقة الأقدم الأعرق في عالم كرة القدم.

ونجح تشيلسي في الوصول إلى النهائي رقم 14 في تاريخ النادي، مع تتويجه باللقب سابقًا في 8 مناسبات سابقًا كثالث أنجح فريق في تاريخ المسابقة.

وأفتتح أولفييه جيرو التسجيل للبلوز في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يعزز ماسون ماونت تقدم تشيلسي بهدف ثان في أول دقيقة من الشوط الثاني مع تحمل الحارس الإسباني دافيد دي خيا بشكل واضح لمسئولية الهدفين.

وأكمل المدافع هاري ماجواير أمسية فريقه السيئة بتسجيله هدف عكسي في شباك اليونايتد، قبل أن يذلل برونو فيرنانديز الفارق إلى هدفين من خلال تسجيله هدف لليونايتد من ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وتمكن المدرب فرانك لامبارد من انهاء سلسلته الشخصية السيئة ضد مانشستر يونايتد والتي شهدت خسارته مع تشيلسي جميع المباريات ال 3 التي لعبوها ضد اليونايتد في مختلف البطولات هذا الموسم، ونجح في انهاء سلسلة تشيلسي السيئة والتي شهدت فشل الفريق في الفوز في 6 مباريات متتالية في مختلف البطولات على الشياطين الحمر، منهيًا اسوأ سلسلة نتائج للبلوز ضد اليونايتد منذ الفترة بين فبراير 1997 ومارس 1999 (9 مباريات متتالية).

وتعرض مانشستر يونايتد للإقصاء من كأس الإتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي للمرة السادسة (من بينهم 3 في أخر 4 مواسم) – ليكون البلوز هم ثاني أكثر فريق يقصي مانشستر يونايتد في تاريخ كأس الإتحاد الإنجليزي بعد أرسنال (7).

وتلقى مانشستر يونايتد اليوم هزيمته الأولى في مختلف البطولات منذ 22 يناير 2020 (ضد بيرنلي) لتنتهي سلسلة الفريق التي شهدت لعبهم ل 19 مباراة متتالية دون هزيمة، في أفضل سلسلة لاهزيمة لهم منذ عام 2010.

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