شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد يظهر مع اتحاد جدة بعد 437 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكدت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن فهد المولد جناح الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة، ينتظر المشاركة في مباراة منذ 437 يومًا حينما يلتقي فريقه مع القادسية اليوم في لقاء تجريبي ضمن المعسكر الجاري حاليًا في مدينة أبها.
ولعب المولد مباراته الأخيرة في السابع من مايو 2019، وكانت أمام الريان القطري ضمن دوري أبطال آسيا، وبعدها غاب عامًا كاملًا بعد إيقافه بسبب المنشطات، قبل أن تنتهي العقوبة في مايو الماضي، لكن تعليق النشاط الرياضي إثر تفشي جائحة كورونا أجل عودته للمشاركة مع الفريق.
وغاب المولد عن مواجهة نجران في أولى تجارب الفريق خلال المعسكر الحالي لعدم الجاهزية بعد أن غادر المعسكر، ويتوقع أن يكون ضمن حسابات البرازيلي كاريلي مدرب الفريق أمام القادسية بعد أن عمل على تجهيزه عقب عودته مجددًا إلى التدريبات.
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