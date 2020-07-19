شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يعلن تعيين «كوفاتش» مديرًا فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى موناكو الفرنسي، التعاقد مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لقيادة الفريق خلفًا للإسباني روبرتو مورينو، الذي أقيل اليوم الأحد.

وكشف موناكو في بيانه، عن أن كوفاتش سيتولى تدريب موناكو بعقد لمدة 3 مواسم قابل للتمديد، على أن يكون أول ظهور له على مقعد المدير الفني لموناكو خلال المباراة الودية أمام ستاندرد لييج البلجيكي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

من جانبه، علق أوليج بيتروف نائب رئيس النادي: «يسعدنا الترحيب بـ نيكو كوفاتش في النادي، هذا الموسم سيكون فصلاً جديدًا في موناكو مع توجه رياضي قوي يتماشى مع أهداف النادي»، وأضاف: «أنا واثق أن خبرته وشخصيته ستكون عاملا مهما في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا».