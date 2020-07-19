شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: الأهلي حسم مصير «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «هسبورت» المغربية، أن النادي الأهلي حسم مصر المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي.

وكان الأهلي أعار أزارو إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد أزمة بين اللاعب ومديره الفني رينيه فايلر.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، استقرت على استمرار اللاعب والتمسك به نظرًا لإمكانياته الفنية الكبيرة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر لها، أن الأهلي لا يفكر في التخلي عن خدمات أزارو، رغم العروض الكثيرة التي تتطلب شرائه، نظرا للقناعة بقدرات المغربي الفنية والبدنية .