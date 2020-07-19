الجماهير الإماراتية تؤيد زيادة التبديلات

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وبحسب صحيفة البيان، صوت 5ر74% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، وحسابها على تويتر على إجراء 5 تبديلات لكل فريق في الموسم الجديد مقابل 5ر25% رفضوا الخطوة.
وشهد الاستطلاع موافقة 75% على إجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة الواحدة مقابل 25% رفضوا، فيما صوت 74% من المشاركين في الاستطلاع عبر تويتر على هذا الإجراء مقابل 26% رفضوه.
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