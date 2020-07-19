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الجماهير الإماراتية تؤيد زيادة التبديلات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع للرأي أمس أن أغلب جماهير كرة القدم في الإمارات توافق على لائحة إجراء 5 تبديلات بدلا من 3 في الموسم الجديد من الدوري الإماراتي.

وبحسب صحيفة البيان، صوت 5ر74% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، وحسابها على تويتر على إجراء 5 تبديلات لكل فريق في الموسم الجديد مقابل 5ر25% رفضوا الخطوة.

وشهد الاستطلاع موافقة 75% على إجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة الواحدة مقابل 25% رفضوا، فيما صوت 74% من المشاركين في الاستطلاع عبر تويتر على هذا الإجراء مقابل 26% رفضوه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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