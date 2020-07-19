موناكو يقيل مورينو

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وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ذكرت أمس الأول أن من المنتظر أن يحل نيكو كوفاتش محل مورينو لتدريب موناكو.
وقال نائب رئيس النادي أوليج بيتروف «لقد تباعدت طرقنا بصورة أبكر مما كان متوقعا لها، لكني أريد أن أشكر روبرت مورينو أنه قبل التحدي». يشار إلى أن مورينو، الذي تولى تدريب منتخب بلاده لفترة قصيرة، كان قد تولى تدريب موناكو في نهاية 2019، ومن المفترض أن ينتهي عقده في آخر يونيو 2022. واحتل موناكو المركز التاسع في مسابقة الدوري التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.
وقبل مورينو، كان كل من النجم الفرنسي الأسبق تيري هنري والبرتغالي ليوناردو جارديم قد تولى تدريب موناكو، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق النجاح المنشود مع الفريق.
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