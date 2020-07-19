تدشين معسكر الحكام رغم «طناش» مكافآت سنتين

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ويأتي المعسكر تحضيرا لاستئناف المباريات المتبقية من الموسم الحالي في مسابقتي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والدورين نصف النهائي ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يدخل أيضا ضمن التحضير للموسم الجديد.
وستستكمل الفحوصات الطبية لاحقا لزيادة التأكيد بعد أن تظهر نتائج المسحة الأولى.
وبين مصدر لـ«مكة» أن المعسكر انطلق، ولا يزال في ذمة اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية، حقوق مالية لمدة عامين لجميع الحكام السعوديين الذين يتجاوز عددهم الـ1700 حكم على مستوى جميع الدرجات، فيما تتجاوز مكافآتهم مليوني ريال.
وكان الحكم السابق خالد قميش أكد عبر تغريدة بحسابه الشخصي في توتير مدعمة بالصورة، أن حدائق تلال الظهران تجهز حكام الشرقية استعدادا لدخول معسكر الرياض.
على الصعيد نفسه، سجل عدد من المسؤولين عن التحكيم في السعودية اعتراضا على استمرار الثلاثي يوسف ميرزا وخالد الزويد وأحمد البحراني في لجنة الحكام فترة وصلت إلى 15 عاما دون تغيير، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكام آخرين للعمل باللجنة وتجديد دمائها بعناصر دولية وإدارية أخرى.
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