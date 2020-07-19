شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يجهز مبتعثي إسبانيا لإراحة خزانته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المدرب الوطني عادل الثقفي برنامجا تدريبيا إعداديا خاصا لمجموعة من لاعبي درجة الشباب بنادي الاتحاد إلى جانب اللاعبين العائدين من برنامج الابتعاث الخارجي في إسبانيا الذي يحظى بدعم ومتابعة من وزارة الرياضة بشكل مستمر منذ سبتمبر 2019.

واتفق الجهازان الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم على ضرورة تجهيز هؤلاء اللاعبين من خلال إعدادهم بدنيا ولياقيا وفنيا خلال الأسابيع المقبلة وحتى نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى يتسنى للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي اختيار الأميز من بينهم وتصعيده للفريق الأول.

وشهدت التدريبات أمس مشاركة العائدين من الابتعاث وهم: حازم الزهراني وعبدالعزيز الضويحي وأصيل فرج وعبدالمجيد الزهراني وعمر الجدعاني.

وسيكون اختيار الصاعدين المميزين للفريق الأول أحد الحلول لدعم الفريق فنيا خلال منافسات الموسم المقبل لتقنين المصروفات المالية التي ترهق خزينة النادي حال دخوله في منافسات مع أندية أخرى للظفر بلاعبين محليين.

من جهة أخرى، كثفت لجنة الاستثمار بالنادي أعمالها للبحث عن رعاة جدد بينهم شركات رياضية لتصميم وإنتاج أطقم الفريق الأول، حيث أكد رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة لؤي غلاييني أن العمل متواصل لبحث الأفضل والأنسب، مبينا أن الأمور ستتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.