السنة الأسوأ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف لاعب ريال مدريد ، إيدين هازارد، عامه الأول مع الملكي بأسوأ سنة في مسيرته. وقدم هازارد إلى الريال من تشيلسي في صيف 2019 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، لكن الإصابات منعت ظهوره كثيرا. وقال هازارد لصحيفة موندو ديبورتيفو «على المستوى العام فزنا بالدوري، وعلى المستوى الشخصي، فهذه أسوأ سنة بمسيرتي».

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