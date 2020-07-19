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تصور من 41 صفحة لعودة الجماهير الألمانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلجه براون، أمس أنه ينبغي السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات ولو بأعداد قليلة خلال الموسم المقبل لكرة القدم الألمانية.

وقال براون لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس «الأحداث من الممكن أن تقام في حضور الجماهير مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية».

وجرت المراحل الأخيرة من الدوريات الكبرى في الموسم الماضي بدون جمهور بسبب أزمة .

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وأوضح براون «لن يتم بيع تذاكر المباريات بالكامل، وينبغي تنظيم كل الأمور والتحكم بها جيدا، وبعدها لن تعود المدرجات خالية مرة أخرى».

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء الماضي أنها أرسلت توجيهات بشأن عودة الجماهير لأندية دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وأوضحت الرابطة أن التصور المكون من 41 صفحة بمثابة توجه للبنية الأساسية للمفاهيم ويحتوي على عدد من الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار. كما تم تقديم الكتيب الذي يحتوي على هذا التصور إلى وزارة الصحة الألمانية. وأكد متحدث باسم الوزارة أنه يتضمن الجوانب الرئيسة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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