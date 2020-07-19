دكة البدلاء كادت تتسبب في انتحار محترف أهلاوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف محترف فريق الأهلي السابق، البرازيلي إيريك دي أوليفيرا، جانبا مظلما في حياته الشخصية والاحترافية قبل حضوره إلى السعودية لتمثيل ناديي الأهلي ونجران في 2014 و2016 ، قبل أن يرحل إلى باندوري الروماني.

ولعب أوليفيرا مع الأهلي ونجران 21 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وقال إيريك لصحيفة جازيتا سبورت الرومانية «عندما انتقلت إلى كارباتي لفيف الأوكراني عام 2011 بعد أن كنت قريبا من التوقيع مع فولفسبورج الألماني دخلت في مشاكل كثيرة، وصلت فيها إلى درجة أصبحت فيها مدمنا على الكحول، بل وأردت الانتحار».

وأضاف»لقد قيل لي دائما إنني سألعب في المباراة التالية ولم يحدث هذا. لقد شعرت بخيبة أمل ودخلت في نوع من الاكتئاب، وذات ليلة خرجت مع صديق وأعطاني شرابا، ومنذ ذلك الحين بدأت إدمان تناول الكحول بمفردي في الليل. كنت شخصا مختلفا. شعرت أنني أضعف شخص في العالم».

وأضاف «كنت أفكر في أن أثبت لهم أنني جيد. أردت أن ألعب. لقد مرت 4 أشهر دون لعب. جميع أنحاء جسدي تشوهت ببقع من الصدفية.

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إذا تمكنت في ذلك الوقت من الحصول على المخدرات أعتقد أنني كنت سأتناولها وأدمنها أيضا».

وزاد أوليفيرا في حديثه للصحيفة «ذات ليلة فكرت في التخلص من نفسي.

وأنا بالطابق السادس جلست في النافذة، لا أعرف ما كان يدور في خلدي. كنا في الشتاء، كان الثلج يتساقط في الخارج فجأة جاءت رياح باردة أيقظتني بالفعل وبدأت أصرخ بصوت عال، بعدها جلست بجانب النافذة وبدأت في البكاء، ومنذ ذلك اليوم توقفت وقلت إن علي أن أفعل شيئا لأخرج مما أنا فيه».

وسبق لأوليفرا الاحتراف بالمرخية القطري، وغاز ميتان وكارباتي لفيف في أوكرانيا، فيما يلعب حاليا مع فريق فولنتاري الروماني.