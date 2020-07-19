إصابة 3 من لاعبي ليل بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ليل الفرنسي مساء أمس الأول إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا ولم يكشف ليل عن هوية اللاعبين المصابين ولكن وفقا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية هم: ريناتو سانشيز وجوناثان إيكوني وجوناثان بامبا. وقال المدير الفني لفريق ليل، كريستوف جالتييه، في مؤتمر صحفي «إنهم يوجدون حاليا بمنازلهم في حالة عزل ونتمنى عودتهم قريبا. تتم متابعتهم يوميا». وأضاف «لقد حصلوا على 8 أيام راحة وخلال هذه الأيام أصيبوا بالعدوى، إنهم في حالة جيدة لكن ننتظر معرفة نتيجة الفحوصات المقبلة».

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