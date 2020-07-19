شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: حطيت تعبان لأسامة عرابى في الميه وجريت ورا إكرامى في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، أنه كان يجيد عمل المقالب في زملائه أثناء مسيرته مع النادى الأهلى والزمالك.

وكشف رضا عبد العال في تصريحات إذاعية: حطيت تعبان لأسامة عرابى في المغطس بتاع الاستشفى، وكان معايا التعبان على طول كان فيه واحد من بهتيم كل يوم يجيبلى واحد جديد بعشرة جنيه، وكان دائما معايا في دولابى.

وأضاف رضا عبد العال: "جريت ورا الكابتن إكرامى في الملعب بالتعبان وكان ضخم وأنا صغير جانبه، وكنت برميه عليه فوقع جه غراب أخده وطار".

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وعن تدريب المنتخب، قال نجم الزمالك السابق: "أن تدريب منتخب مصر حلم يراودنى من وأنا لعيب وهوصل كأس العالم، ولو مسكت المنتخب ومخدتش بطولة أمم أفريقيا وموصلتش كأس العالم هشرب سم علشان هكون فشلت لأنى هيكون ملوش دور في الحياة".

وأضاف رضا عبدالعال: "أن فترة تدريبه للمنتخب ستبهر الجميع من الأداء الذى سيظهر عليه المنتخب تحت قيادته، قائلا: أدونى فرصة وهتشوفوا العجب وأدى الجمل وأدى الجمال".

وعن اختياره للتشكيل ناقص لاعب، قال رضا عبدالعال: "اختيارى للتشكيل ناقص لاعب "سهو" مش أكثر أو كأن صانع الألعاب لعب ومعهملش حاجة عادى يعنى مش أزمة".