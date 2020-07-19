شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تنفي توقف النشاط الرياضي بالأندية والاتحادات حتى عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بصدور قرار بوقف النشاط الرياضي في الأندية والاتحادات حتى عيد الأضحى المبارك.

يوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، أن النشاط الرياضي تقرر عودته وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة والجميع ملتزم بالتعليمات التي صدرت ويتم تنفيذها.

أضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في حالة صدور قرار رسمي يخص النشاط الرياضي يكون بإعلان رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية.

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وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.