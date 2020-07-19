شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الجيل الحالي للزمالك أبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ان الجهاز الفني للفريق عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز اللاعبين خلال معسكر الفريق ببرج العرب .

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، أن بعد مباراة بيراميدز القادمة ستكون هناك راحة لمدة يومين بعدها يعود الفريق لتدريبات وبعدها يدخل الفريق معسكر آخر في برج العرب بالإسكندرية.

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وقال:” كارتيرون فضل ان يكون معسكر الفريق في برج العرب وليس خارج مصر، خاصة وان مجلس إدارة النادي يعمل على توفير كافة طلبات الجهاز الفني”.

وختم:” الجمهور طمعان فينا لتحقيق البطولات وانا بوعد اننا نكون قد المسؤلية ونكون قريبين من منصات التتويج، وكلنا جاهزين والجيل الحالي للزمالك جيل ابطال، وفي التهلية كلنا بنشتغل ونتحاسب آخر الموسم”.