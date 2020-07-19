شكرا لقرائتكم حلمي طولان: مباراة إنبي ونادي مصر أظهرت قدرات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، أن اللقاء الذي أقيم بين فريقه ومنافسه نادي مصر، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري، أظهر قدرات اللاعبين المميزة.
وأضاف طولان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت، أنه اختبر 20 لاعبا في هذه المباراة وعلى وشك وضع القوام الأساسي للمباراة الأولى في الدوري المقرر إقامتها أمام النادي الأهلي.
وأوضح طولان: "ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي مصر غير صحيحة والمباراة تعتبر ٢-١، واحنا لسه في الأول ويجب انتباه الحكام بشكل أكبر، لكي نستكمل الدوري بشكل أفضل.
وختم المدير الفني لفريق إنبي: "اللياقة البدنية للاعبين جيدة والالتزام ممتاز، وعقوبات عدم الالتزام قاسية، زيادة اي لاعب كجم واحد بخصم 2000 جنيه من الراتب".
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