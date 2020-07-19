شكرا لقرائتكم كارتيرون: نلعب على المركز الثاني بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن هدفه في التوقيت الحالي هو قيادة الفريق للوصول للمركز الثاني بالدوري، من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.

وأوضح كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لبرنامح جمهور التالتة على أون تايم سبورتس، مع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الأحد:"هدفي الوصول للمركز الثاني بعد خوض المباريات المؤجلة من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل".

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وتابع المدير الفني للزمالك:"الدوري لسه في الملعب، لا يوجد مستحيل، لكن في النهاية الأهلي يتفوق بعدد كبير من النقاط".

وأردف :"الاتحاد الأفريقي تعامل بذكاء من خلال إقامة مباريات دور نصف النهائي من لقاء واحد وعلى ملعب محايد بسبب الظروف الراهنة، الهدف الآن تخطي دور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002".