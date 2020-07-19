شكرا لقرائتكم صبري المنياوي يكشف تفاصيل مشواره في الملاعب وقصة الهروب للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى صبري المنياوي نجم الزمالك والإسماعيلي السابق بداياته في عالم الساحرة المستديرة في جيل السبعينات والثمانينات، وقال صبري المنياوي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس: "تواجدت في الأهلي عام ونصف بينهم سنة لم أحصل خلالها على راتب وعندما حصلت على مقابل كان 6 جنيهات بدل انتقال لأنهم لم يكن يعفرون أنني من البدرشين".

وأضاف صبري المنياوي: "انتقلت بعدها للزمالك وحصلت وقتها على بدل انتقال قدره 15 جنيهاً حصلنا على 1500 جنيه مكافأة للحصول على بطولة الدوري 1978 ونفس المبلغ في الموسم التالي بعد تحقيق كأس مصر".

وأشار صبري المنياوي، إلى أن إنجازاته بالكامل بدأت مبكراً في سن العشرين مؤكداً: "هربت من الزمالك للإمارات للمشاركة في البطولات العسكرية هناك لتأمين مستقبلي ورغبتي في الزواج بعدما وصلت الى سن 25 عاماً ووقتها لم املك مليماً لأن الأموال التي كنا نحصل عليها قليلة للغاية".

وأوضح أنه في كل عام كان يعود للزمالك لاستكمال مشوار الدوري لأنه كان ينهي البطولات هناك مبكراً وظل الأمر لمدة عامين حتى أنه في الثالث لم يلقى قبولاً داخل الأبيض ما دفعني للانتقال الى الإسماعيلي بعد مشاركة والدي القرار رغم اعتراض أخواتي الاثنين على القرار وكان لهم عذرهما خاصة وان الدراويش وقتها في موسم 81 كان مهدد بالهبوط.

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وقال: "عندما انتقلت للإسماعيلي في عام 1982 وحصلنا وقتها على رابع الدوري وبعدها ثالث في الدوري بعد معاناة الفريق من الهبوط في موسم 1981".

وتحدث عن أنه أعلن الاعتزال الكروي في سن مبكر لأنه كان قرار فردي بعدها بدأ العمل في مجال التدريب مباشرة بعدما قضى لاعبا في الدراويش 3 مواسم كاملة.