شكرا لقرائتكم حماده صدقى: هزيمة سموحة أمام الزمالك قاسية وغير متوقعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف حماده صدقى المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادى سموحه أن هزيمة فريقه أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف كانت قاسية وغير متوقعة ، إلا أنه عاد وأكد أن الأخطاء العديدة كانت كلمه السر في الهزيمة وعلى الرغم من البداية الجيدة إلا أن الأهداف اربكت المدافعين وأصابت جميع الخطوط .

وأضاف صدقى أن جميع اللاعبين في جميع الخطوط لم ينفذوا المطلوب منهم وعلى الرغم من أن اللاعبين أدوا المباراة وهم محملين بدنيا نظرا لإبتعادهم عن المباريات منذ أربعة أشهر إلا أنه لم يتوقع الهزيمة بخماسية .

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وقال المدير الفني لسموحه أن المباريات الودية المطلوب منها اظهار الأخطاء والعيوب وبالفعل هذه المباراة كلها مكاسب لأنها في المقام الأول ودية وكشفت العيوب وخاصة فى خط الدفاع .

وأوضح صدقى اتفقت مع محمد فرج عامر رئيس سموحه أن فترة الإعداد والمباريات الودية هي فترة اختبار لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني لغياب اللاعبين لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا ، وأنه سيقوم بعلاج الأخطاء خلال مباراة حرس الحدود المقبلة مشيرا أنه كان ينوى إشراك عدد من اللاعبين لفترات أطول خلال لقاء الزمالك ولكن سوء الأداء هو السبب وراء تغيير الفريق بالكامل .

ورفض حمادة صدقى تحميل الهانى سليمان حارس الفريق الأهداف الخمسة التي منيت مرماه ، مؤكدا أنه أدى في حدود الأخطاء الرهيبة التي وقع فيها المدافعين ، مؤكدا أن أكثر شئ أحزنه خلال اللقاء هو إصابة إسلام جمال والذى تجرى له أشعة لتحديد الإصابة وتمنى ان تمر على خير الا انه توقع ان تكون بالركبه نظرا لشدة الاصابة .