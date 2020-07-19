شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: رفضت نيس الفرنسي.. ولو دربت إنبى أو المقاولون هاخد الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، أنه رفض عرضا من نادى نيس الفرنسي أثناء مسيرته لأنه لا يحب الغربة.

وكشف رضا عبد العال فى تصريحات إذاعية: جالى عرض من نيس الفرنسى عن طريق وكيل اللاعبين ممدوح عياش، بس كانت المشكلة أنهم عايزنى فترة معايشة لمدة شهر، وكان عندنا ماتشين أهلى وزمالك فى الدورى والكأس، وبعد كدة رفض السفر لأنى مش بحب الغربة".

وأكد رضا عبدالعال: واجهنا ظروف صعبة وإحنا بنلعب من ملاعب وأجواء، وكنت بحط قطن فى الجزمة لأنى كنت بلبس 39 ومفيش جزم إلا 40 علشان كدة الكرة كانت دايما بتطول منى وكنت عامل زى "فطوطة".

وأضاف رضا عبد العال: "رونالدو وميسى مش هيعرفوا يلعبوا فى الدورى المصرى ولا ملاعب ولا جمهور، واللاعبين هتخربشهم، ولو لعبوا مين هيكون المدرب عليهم".

وأوضح رضا عبد العال: فيه لعيب أيام ما كنت بلعب اسمه "فؤاد رمضان" لاعب الاتحاد وربنا كان بيعضنى وبيقرصنى تطلع بالدم، واسالوا حمادة عبد اللطيف وعلاء ميهوب والكأس، وفيه واحد تانى فى المحلة اسمه محمود عطا.

وتابع رضا عبد العال: نفسى أدرب فريق في الدورى الممتاز، وهتشوفوا الأداء واللعب على الأرض وهتتمتعوا، ولو فريق زى إنبى ولا المقاولون هاخد بيه الدورى من الأهلى والزمالك.

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وعن صفقة طاهر محمد، قال نجم الأهلى السابق: إن صفقة طاهر محمد مفيدة جدا للأهلى ويكفى أنه مش مهاجم وبيعرف يجيب أجوال بس، ربنا يبعد عنه الإصابات".

وأوضح نجم الأهلى والزمالك السابق: أن طاهر محمد يلعب على أي حد في الأهلى إلا رمضان صبحى، وأكثر ما يميز طاهر أنه بيعرف يلعب في كل الأماكن وهيلعب أساسى إلا لو فايلر عاوز يلعبه مكان رمضان صبحى، فهيكون صعب، ولو معندوش إصابات هيكسر الدنيا.

وتابع رضا عبد العال: "أن طاهر هيلعب على أي جناح باستثناء رمضان، قائلا "أجنحة الأهلى مقصقة ريش" وجيرالدو غير مفيد نهائيا للأهلى، لأنه بيسبق الكرة، وكمان كورته ضعيفة كان محتاج مدرب من بدايته يعلمه ازاى يستخدم سرعته".

وعن المقالب، قال رضا عبد العال: حطيت تعبان لأسامة عرابى فى المغطس بتاع الاستشفى، وكان معايا التعبان على طول كان فيه واحد من بهتيم كل يوم يجيبلى واحد جديد بعشرة جنيه، وكان دائما معايا فى دولابى.

وأضاف رضا عبد العال: "جريت ورا الكابتن إكرامى فى الملعب بالتعبان وكان ضخم وأنا صغير جانبه، وكنت برميه عليه فوقع جه غراب أخده وطار".