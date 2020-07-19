شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: طاهر محمد يلعب على أى حد وأجنحة الأهلى "مقصقصة" ريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون مفيدة جدا للنادى الأهلى بكل المقاييس.

وكشف رضا عبد العال فى تصريحات إذاعية: أن صفقة طاهر محمد مفيدة جدا للأهلى ويكفى أنه مش مهاجم وبيعرف يجيب أجوال، بس ربنا يبعد عنه الإصابات".

وأوضح نجم الأهلى والزمالك السابق: أن طاهر محمد يلعب على أي حد في الأهلى إلا رمضان صبحى، وأكثر ما يميز طاهر أنه بيعرف يلعب في كل الأماكن وهيلعب أساسى إلا لو فايلر عاوز يلعبه مكان رمضان صبحى، فهيكون صعب، ولو معندوش إصابات هيكسر الدنيا.

وتابع رضا عبد العال: "أن طاهر هيلعب على أي جناح باستثناء رمضان، قائلا "أجنحة الأهلى مقصقة ريش" وجيرالدو غير مفيد نهائيا للأهلى، لأنه بيسبق الكرة، وكمان كورته ضعيفة كان محتاج مدرب من بدايته يعلمه ازاى يستخدم سرعته".

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وعن المقالب، قال رضا عبد العال: حطيت تعبان لأسامة عرابى فى المغطس بتاع الاستشفى، وكان معايا التعبان على طول كان فيه واحد من بهتيم كل يوم يجيبلى واحد جديد بعشرة جنيه، وكان دائما معايا فى دولابى.

وأضاف رضا عبد العال: "جريت ورا الكابتن إكرامى فى الملعب بالتعبان وكان ضخم وأنا صغير جانبه، وكنت برميه عليه فوقع جه غراب أخده وطار".

وعن تدريب المنتخب، قال نجم الزمالك السابق: "أن تدريب منتخب مصر حلم يراودنى من وأنا لعيب وهوصل كأس العالم، ولو مسكت المنتخب ومخدتش بطولة أمم أفريقيا وموصلتش كأس العالم هشرب سم علشان هكون فشلت لأنى هيكون ملوش دور فى الحياة".

وأضاف رضا عبدالعال: "أن فترة تدريبه للمنتخب ستبهر الجميع من الأداء الذى سيظهر عليه المنتخب تحت قيادته، قائلا: أدونى فرصة وهتشوفوا العجب وأدى الجمل وأدى الجمال".