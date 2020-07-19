شكرا لقرائتكم سيرجيو راموس يحقق رقما قياسيا جديدا على مستوى الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، رقما قياسيا على مستوى الدوري الإسباني خلال القرن الحالى الـ21، كأكثر المدافعين تسجيلا فى موسم واحد، بعد هدفه فى مرمى ليجانيس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "بوتاركى"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا، التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، استمر لمدة 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفع راموس، رصيده التهديفى إلى 11 هدفا هذا الموسم، بعد هدفه من ضربة رأسية فى شباك فريق ليجانيس، ليعد المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف فى موسم واحد، بالليجا، خلال القرن الحالى، متخطيا لاعب خيتافى ماريانو بيرنيا، 10 أهداف خلال موسم 2005 – 2006.

كما وصل نجم الفريق الملكى، إلى 100 هدف على مستوى الأندية، بواقع 97 مع ريال مدريد و3 أهداف مع فريقه السابق إشبيلية.

وكان الفريق الملكى، قد توج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على فريق فياريال، بنتيجة 2 – 1، مساء الخميس الماضى.

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وبدأ ريال مدريد مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: فاسكيز ، راموس ، ميليتاو ، ميندى

الوسط: فالفيردى ، كاسيميرو ، إيسكو

الهجوم: بنزيما ، أسينسيو ، فينيسيوس جونيور