شكرا لقرائتكم كارتيرون: الزمالك طبق طريقة ريال مدريد فى التدريبات خلال توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدير الفنى الفرنسى لفريق نادى الزمالك باتريس كارتيرون، أن ريال مدريد خاض تدريبات بشكل جيد طوال فترة التوقف وإستطاعوا الحصول على لقب الدوري وهذا ما فعلناه بإرسال برامج تدريب يومية ومتابعتها، وقال كارتيرون: "مواجهة فرق الدوري في التوقف أمر هام لأنها نفس الفرق اللي هنقابلها في المنافسات الرسمية".

وعن إسناد له مهمة اتخاذ قرار لعب الدوري من عدمه من قبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قال كارتيرون :"ده تصريح يحملني مسؤولية كبيرة ويجعلني متحمس بشكل أكبر والقرار نتخذه بشكل جماعي مع المشرف العام علي الكرة أمير مرتضي فنعمل دائما بنظام جماعي".

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وحقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و 19 و 44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، واحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك حاليا مع سموحة في برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، حيث شارك كل من: جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.

وانتهي الشوط الأول من مباراة سموحة والزمالك الودية بتقدم الأخير بخمسة أهداف نظيفة، وغاب عن الزمالك فىالمباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهما في المغرب حيث من المنتظر عودتهما خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما غاب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.