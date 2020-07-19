شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: لو مسكت المنتخب ومخدتش أفريقيا وموصلتش كأس العالم هشرب سم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، أنه يحلم بتدريب منتخب مصر منذ أن كان لاعبا، وأنه قادر على قيادة المنتخب للمونديال.

وكشف رضا عبد العال في تصريحات إذاعية: "أن تدريب منتخب مصر حلم يراودنى من وأنا لعيب وهوصل كأس العالم، ولو مسكت المنتخب ومخدتش بطولة أمم أفريقيا وموصلتش كأس العالم هشرب سم علشان هكون فشلت لأنى هيكون ملوش دور في الحياة".

وأضاف رضا عبدالعال: "أن فترة تدريبه للمنتخب ستبهر الجميع من الأداء الذى سيظهر عليه المنتخب تحت قيادته، قائلا: أدونى فرصة وهتشوفوا العجب وأدى الجمل وأدى الجمال".

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وعن اختياره للتشكيل ناقص لاعب، قال رضا عبدالعال: "اختيارى للتشكيل ناقص لاعب "سهو" مش أكثر أو كأن صانع الألعاب لعب ومعهملش حاجة عادى يعنى مش أزمة".

وقال عبد العال، إن فايلر خلق حالة تنافسية بين اللاعبين ، في ظل اعتماده على عناصر أساسية في التشكيل، وأصبح كل لاعب يسعى للحفاظ على مكانه مع الخواجة السويسرى ، بينما تغييرات كارتيرون في الملعب لاتضيف للفريق، بل أن الفوز في المباريات والنتائج الإيجابية ترجع إلى التوفيق وجاهزية لاعبى الفريق الأبيض .

وأشار نجم القطبين السابق أن أي لاعب في الأهلي مكانه في التشكيلة لم تعد مضمونة بسبب التغييرات التى يجريها فايلر فى التشكيل ، وهو ما ظهر في لعب رمضان صبحي أساسيًا وفي المباراة التالية يجلس على دكة البدلاء، لذلك أنهى مشواره في الدور الأول من الدوري بنتيجة جيدة ولم يتعرض لأي هزائم".