شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: كنت واثق من فوز الإسماعيلي على الأهلي في 2007 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبري المنياوي نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، عن كواليس الفوز على الأهلي بثلاثية بالدوري المصري الممتاز والتي أقيمت بملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال صبري المنياوي خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس: "رحل وقتها مارك فوتا عن الإسماعيلي وكنت وقتها مدير الكرة وحينها توليت المسئولية الفنية وتحدثت كثيراً مع اللاعبين ووقتها أكدت لهم أنه عقد مقارنة بين جميع اللاعبين في الفريقين وكان وقتها الأهلي عائد من بطولة العالم للأندية والميدالية البرونزية وأكدت لهم أن الفريق الأحمر فاز في مركز واحد وهو حراسة المرمى لأنه وقتها الحضري كان متفوق بشكل غير عادي".

وأوضح صبري المنياوي، أنه كان واثق بشكل كبير في الفوز على الأهلي وأنه تحدث مع ميمي الشربيني نجم التعليق الشهير قبل المباراة بدقائق وشرحت له طريقة اللعب أمام القلعة الحمراء وأنني سأفوز.

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تابع صبري المنياوي: "قلت للاعبين اللي يخاف يروح ما حدش يلعب معايا ووقتها كان اللاعبين مستعدين بشكل كبير للمباراة ومتعوا أنفسهم بالشكل اللائق حتى خرجنا من الشوط الأول متقدمين بهدفين في الشوط الأول وكان اللاعبين وقتها يغمرهم فرحة عارمة الا أنهم فوجئوا في غرفة خلع الملابس وضربت الكرسي في الحائط حتى أخمد فرحتهم حتى نهاية المباراة وطالبتهم وقتها بالاستمرار في المباراة وعدم الالتفاف للتقدم خاصة وان الأهلي من الممكن أن يعود من جديد حتى تمكنوا من تحقيق الانتصار التاريخي".

وقال المنياوي ان الإسماعيلي صاحب فضل كبير عليه لأنه إذا شعر بانتماء له لأنه منحه الكثير من السنوات ويأتي من بعده الزمالك الذي شهد أجمل فترات حياته الكروية.