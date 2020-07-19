شكرا لقرائتكم الأهلي يخطط للتعاقد مع لاعب مغربي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يخطط للتعاقد مع الفلسطيني تامر صيام، لاعب فريق حسنية أكادير، الذى دخل ضمن اهتمامات العملاق القاهري للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع Le360 سبور المغربي، يوجد اللاعب الفسطيني ضمن دائرة المرشحين لتدعيم وسط الأهلي الهجومي في الموسم المقبل، بعدما تم ترشيح اللاعب على جنة التخطيط برئاسة محسن صالح، في الفريق المصري.

ونقل الموقع المغربي عن بعض التقارير المحلية، أن اللاعب تامر صيام، وضع على طاولة رينيه فايلر، مدرب الأهلي، لاتخاذ القرار المناسب سواء بالتفاوض أو التراجع عن فكرة ضم اللاعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن اللاعب يتبقى له موسمين في عقده مع ناديه حسنية أكادير.

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وقال الموقع إنه في حال تعاقد الأهلي مع تامر صيام، فلن يكون مجبرا على توفير مكانا في قائمة الأجانب من أجل قيد اللاعب لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، باعتبار أن اللاعبين الفلسطينيين يعاملون كلاعبين مصريين.

وشارك تامر صيام مع حسنية أكادير في 15 مباراة هذا الموسم مقسمة بين 8 في الدوري و7 في الكونفدرالية، وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أية أهداف.