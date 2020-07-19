شكرا لقرائتكم نابولي يخطف فوزاً متأخراً أمام أودينيزي.. وسبال يهبط رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هبط فريق سبال رسميا من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه بريشيا 1 - 2 وفوز جنوى على ليتشي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيورنتينا على تورينو 2 - صفر ونابولي على أودينيزي 2 - 1، و سامبدوريا على بارما 3 - 2.

وفي المباراة الأولى، سقط سبال في فخ الخسارة 1 - 2 أمام بريشيا ليهبط رسميا من دوري الدرجة الأولى. وتقدم سبال بهدف سجله ببريان دابو في الدقيقة 42، وتعادل بريشيا عن طريق يارومير زمرهال في الدقيقة 69، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لبريشيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وتوقف رصيد سبال عند 19 نقطة في قاع الترتيب بفارق 14 نقطة عن المنطقة الدافئة مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة، فيما رفع بريشيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب هو الآخر من الهبوط.

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وفي المباراة الثانية، فاز جنوى على ليتشي 2 - 1 ليقترب من ضمان البقاء في الدوري في الموسم المقبل. وسجل هدفي جنوى أنتونيو سانابريا في الدقيقة السابعة وغابرييل فيريرا، لاعب ليتشي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف ليتشي ماركو مانكوسو في الدقيقة 60. وأهدر مانكوسو ركلة جزاء لمصلحة ليتشي في الدقيقة 47. ورفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ليتشي عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر، ليقترب أيضا من الهبوط.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيورنتينا على تورينو بهدفين نظيفين سجلهما ليانكو إيفانجليستا فوجنوفيتش، لاعب تورينو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية وباتريك كوتروني في الدقيقة 75. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد تورينو عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز نابولي على أودينيزي 2 - 1. وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك ,وماتيو بوليتانو في الدقيقتين 31 والخامسة من الوقت بدل الضائع للقاء، فيما سجل هدف أودينيزي رودريغو دي بول في الدقيقة 22. ورفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد أودينيزي عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة، قلب فريق سامبدوريا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بارما إلى فوز 3 - 2 . وتقدم بارما بهدفين سجلهما كواسي جيرفينيو في الدقيقة 18 وبارتوز بيريزينسكي، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ثم سجل سامبدوريا ثلاثة أهداف عن طريق جوليان شابوت وفابيو كوالياريلا وفيدريكو بونازولي في الدقائق 48 و69 و78 على الترتيب. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.