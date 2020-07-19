شيكابالا يداعب أوباما بعد هاتريك سموحة.. اعرف قال ايه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365”، احتفال شيكابالا قائد الزمالك مع يوسف أوباما مهاجم الفريق بالثلاثة أهداف التي سجلها الأخير في مرمي سموحة، في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليًا علي ملعب فندق إقامة الفريق في معسكر برج العرب حيث قال شيكابالا لأوباما: "الشعر عامل شغل".
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بـ 5 أهداف نظيفة في إطار الاستعداد لاستئناف الدورى، وأحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ.
أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية، حيث شارك كل من : جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو ، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.
ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.
واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادًا لعودة المنافسات الكروية.
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