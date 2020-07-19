شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 19/ 7/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، الزمالك يهزم سموحة 5/1 وديًا في أول ودية بعد كورونا، ومصطفى فتحى ينضم لمعسكر برج العرب، وانفراد بنشر خطاب الأولمبية بمنع اتحاد الكرة من عقد العمومية فى يوليو.

الزمالك يهزم سموحة 5/1 وديا في أول ودية بعد كورونا

حقق الزمالك الفوز على نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوان، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

مصطفى فتحى ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب

أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

انفراد.. ننشر خطاب الأولمبية بمنع اتحاد الكرة من عقد العمومية فى يوليو

حصل ”الخليج 365” على صورة من الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية المصرية يرد فيه على طلب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرى، بإجراء جمعية عمومية غير عادية بنهاية شهر يوليو الجارى، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسى الجديد واعتمادها، وأكدت اللجنة الأولمبية عدم أحقية الاتحاد في الدعوة للجمعة العمومية العادية أو غير العادية إلا بعد الانتهاء من التصنيف الخاص بأعضائه العاملين فى جميعته العمومية .

بالأرقام.. هل تمنع أولميباد طوكيو 2021 معاري الأهلي من العودة للقلعة الحمراء؟

تبقي مشاركة أي لاعب مصري لاسيما من الشباب في أولمبياد طوكيو المقبلة 2021، بانضمامه إلى صفوف المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الوطني شوقي غريب، أمنية كبرى وتحدٍ هام في مسيرته الكروية ربما يصنع له المجد من جديد في أروقة بلاد السامواري.

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تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي والتسديد محور مران حراس المرمى

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية، وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

اتحاد التنس يقرر تأجيل المسابقات لـ3 سبتمبر المقبل

قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.

الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى الكاف اليوم من خلال الجبلاية

يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم الاتحاد الأفريقي وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.

الأهلي يتابع عروض شراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى الصيف

استفسر مسئولو الأهلى عن العروض التى وصلت نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى لاعب الأخير المُعار للأول، ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحى من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الاهلى تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزى وأنا ما تردد فى وسائل الإعلام ليس سوى اجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحى فى الأهلى لاسيما أن الأهلى بات النادى الوحيد الذى تقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.

اتحاد الكرة يعلن ظهور حالة إيجابية لكورونا لأحد حكام الدورى الممتاز

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن ظهور حالة إيجابية لأحد حكام الدورى الممتاز بفيروس كورونا، والذى كان متواجدا ضمن الفوج الثانى أمس وتم إخطار اللجنة بالحكم باتباع إجراءات العزل خلال الفترة المقبلة لمدة اسبوعين.