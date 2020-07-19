شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: المثلوثي يتقاضى من الزمالك 27 مليون جنيه في 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الجديد للزمالك سيتقاضي ما يقرب من 1.7 مليون دولار في 3 مواسم مع الزمالك مقمسمين علي الثلاث مواسم بعد توقيعه لنادي الزمالك في صفقة انتقال حيث سيعلن النادي الأبيض عن الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة بعد ضم اللاعب عقب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي. لمتابعة لايف شبانه بالكامل لمتابعة لايف شبانه بالكامل أضاف الإعلامي محمد شبانه أن المثلوثي سيحصل على 27 مليون جنيه مصري فى المواسم الثلاث، أي ما يساوي 9 ملايين جنيه سنويا. Advertisements تابع الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” أن المثلوثي تم ترشيحه من جانب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك للإدارة البيضاء لتعزيز الجبهة اليمني للفريق في الموسم الجديد. الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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