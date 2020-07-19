في حضور صلاح.. ليفربول يكشف لمصراوي كواليس جلسة تعديل مسار الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر داخل فريق ليفربول، كواليس الجلسة الخاصة التي اقامها اللاعبين لتحسين صورة الفريق، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد حسم لقب الدوري.

واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، ان عدد من لاعبي ليفربول اجتمعوا في الساعات الماضية، مستغلين الراحة التي حصلوا عليها من قبل المدرب يورجن كلوب، لتعديل مسار الفريق قبل نهاية الموسم الذي حسمه الفريق قبل ايام.

وأشار إلى أن الجلسة اسفرت عن خروج اللاعبين باتفاق لتعديل النتائج في الفترة المقبلة، لإنهاء الموسم بشكل جيد، خاصة بعد الخسارة مؤخرا من فريق آرسنال وسبقها مانشستر سيتي بنتيجة ثقيلة.

وأكد أن الجلسة التي حضرها اللاعين كانت خارج نادي ليفربول في حضور النجم المصري محمد صلاح وأيضا الثنائي لوفرين وفينالدوم.