محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه يسابق الزمن من أجل تجهيز اللاعبين لخوض المباريات الرسمية.
وأثنى كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الفريق على سموحة وديا، على أداء اللاعبين.
وحقق الزمالك فوزا كبيرا على سموحة وديا بنتيجة 5-1.
وأضاف كارتيرون: "لو كانت مباراة سموحة الأولى في الدوري كنت سأبدأ بنفس التشكيل باستثناء الموقوفين فقط".
وأكمل: "خاض اللاعبون 60 دقيقة ولم أجرى أي تبديلات مع بداية الشوط الثاني، المباراة القادمة سيشارك اللاعبون 75 دقيقة، ليتم تجهيزهم بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن القائمة بالكامل ستشارك في الوديتين، مؤكدا أنه لا يعتبر المباريات ودية إنما ذات صبغة رسمية.
ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري، حيث يواجه المصري يوم 7 أغسطس، في أول مباراة بعد قرار استئناف المسابقة منذ التوقف في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون بعد خماسية سموحة: نسابق الزمن لنكون جاهزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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