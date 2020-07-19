تعرف علي تاريخ تشيلسي و أرسنال في كأس الاتحاد

حظي فريق تشيلسي بمشاركات كثيرة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الرسمية الثانية في إنجلترا بعد البرييميرليج، والتي تعد من أقدم البطولات في تاريخ كرة القدم، حيث تم بدأها في عام 1871.

وشارك البلوز في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة، وتوج بها ثماني مرات، حيث حقق اللقب الأول له بتلك البطولة في عام 1970، وأخر فوز له كان في عام 2018 أمام مانشستر

يونايتد بهدف نظيف علي ملعب ويمبلي ، فيما حصل علي مركز الوصيف خمس مرات بعد الخسارة في المباراة النهائية، وأخر بطولة خرج منها البلوز في النهائي كانت عام 2017.

وبعد تأهل تشيلسي إلي المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا العام علي حساب مانشستر يونايتد الذي سقط أمامه بثلاثية مقابل هدف،

سيواجه البلوز نظيره أرسنال يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل .

ويعتبر أرسنال هو النادي الأكثر تتويجا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث حصد اللقب 13 مره وخسره 7 مرات حاصلا علي مركز الصيف ليكون عدد مشاركاته في 20 نسخة من تلك البطولة، وكان أول فوز له في تلك البطولة عام 1930 ، وأخر فوز في النهائي عام 2013، وأخر فوز عام 2017 أمام نظيره تشيلسي ، الذي سيلعب أمامه في نهائي النسخة الحالية، كما تلقي المدفجية أخر خسارة في المباراة النهائية في2001.