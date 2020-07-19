4 توصيات من لجنة المنتخبات لاتحاد السلة استعدادًا لكأس العالم للمهارات

عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة ظهر اليوم الأحد اجتماعًا مع مدربي منتخبات الناشئين والناشئات لوضع خطة الاستعداد الخاصة ببطولة كأس العالم للمهارات التي تقام من 18 لـ 23 أغسطس تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وترأس الاجتماع الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس الادارة والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة والكابتن رحاب الغنام مدير البطولة وعضو مجلس الادارة.

وحضر الاجتماع كلًا من العميد وائل لطفي مدير

المنتخبات بالاتحاد وكابتن احمد كامل رئيس لجنة المسابقات وإسلام الكيلاني مدرب منتخب الناشئين تحت 17 سنة وعمرو عاصم مدرب منتخب الناشئات تحت 17 سنة.

واستقر الحضور على عدد من التوصيات التي سيتم رفعها لمجلس الإدارة لبحث اعتمادها في أقرب اجتماع وهي كالآتي:

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1- الاتفاق على اختيار اللاعبين الذين شاركوا في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التي قادت الفراعنة للتأهل

للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات.

2- إقامة بطولة كأس العالم للمهارات في المركز الأولمبي على أن يتم الكشف عن جدول المباريات ونظام البطولة فور انتهاء الاتحاد الدولي "فيبا" منها.

3- بدأ منتخب الناشئين تحت 17 سنة الذي يقوده المدير الفني الدكتور رفيق يوسف تدريباته المفتوحة بعد العيد مباشرًة ثم اقامة معسكر مغلق في القاهرة قبل انطلاق البطولة بفترة كافية.

4 - نظرا لإقامة بطولة الجمهورية قبل النهائي والنهائي سيتم اقامة معسكر مفتوح وآخر مغلق بناء على نسيق المواعيد مع بطولات الجمهورية.