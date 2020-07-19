تشيلسي يزيح مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق تشيلسي في إزاحة فريق مانشستر يونايتد والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب عليه بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 20 يوليو على ملعب ويمبلي بالدور قبل النهائي من البطولة.

افتتح تشيلسي التهديف في المباراة عن طريق اللاعب اوليفيه جيرو بالدقيقة 45 من الشوط الأول ثم أضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يضع لاعب اليونايتد هاري ماجوير هدف تشيلسي الثالث عن طريق الخطأ في مرماه، بينما

سجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يتأهل فريق تشيلسي لمواجهة آرسنال في المباراة النهائية والتي ستقام يوم 1 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي ، حيث كان فريق المدفعجية قد تأهل إلى النهائي على حساب فريق مانشستر سيتي بثنائية دون رد بالمربع الذهبي.