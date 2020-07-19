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ميسي يعلق على جائزة البيتشيتشي بعد اقترابه من حسمها

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علق ليونيل قائد الإسباني، حول المنافسة على جائزة هدافين الدوري "جائزة البيتشيتشي" عقب فوزه البرسا على ديبورتيفو ألفيس، بخماسية نظيفة، خلال ختام الليجا.

قال ميسي في تصريحات عقب المباراة:"  جائزة البيتشيتشي؟ الجوائز والأهداف الفردية هو

أمر ثانوي، قد يكون إنجاز مهم لتحقيقه سبع مرات، لكني كنت أتمنى أن تأتي مصحوبة بلقب الليجا‘".

وأضاف: ‘‘الأمر الرئيسي وهو القيام بالنقد الذاتي خلف الغرف المغلقة، كما

يجب أن يكون".

وواصل:" الموسم لم يكن رائعًا معنا، على مستوى اللعب والنتائج، اليوم اتخذنا خطوة إلى الأمام في الموقف والالتزام".


وسجل ميسي هدفين خلال مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى ٢٥ هدفًا، في صدارة الهدافين، فيما سجل كريم بنزيمة ٢١ هدفا في وصافة الترتيب مع تبقي مباراة أمام ليجانيس.

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