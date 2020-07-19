إنبي راحة من التدريبات غدًا

يحصل لاعبو إنبي على راحة غدا "الاثنين" من التدريبات بعد أن لعب الفريق اليوم لقاءً وديا مع نظيره إف سي مصر ، وتعادل بهدفين لكل منهما في اطار الاستعداد لاستئناف

الدوري الممتاز في أغسطس المقبل.

سجل هدفي إنبي أحمد خالد وعلى فوزي "ركلة جزاء" في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد

نصر ومصطفى سلطان ركلة جزاء في الدقيقتين 75 و85 في لقاء سيطر فيه إنبي في الشوط الأول وأهدر عدة فرص .

ودفع حلمي طولان المدير الفني لإنبي بعدد من الناشئين خلال اللقاء منهم محمد شريف واوين وميسي من مواليد 99 .